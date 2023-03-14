Пашинян рассказал о запрете въезда в Армению Маргарите Симоньян и другим россиянам

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему в Армении объявили персонами нон грата Маргариту Симоньян, Константина Затулина и Арама Габриелянова.

Пашинян отметил, что Армения, будучи независимым государством, обладает правом применять суверенные механизм в случае угрозы её интересам.

"Вы говорите о проармянской позиции. Люди выступают и заявляют, что Армения обещала коридор, и должна предоставить этот коридор. Это ли проармянская позиция", — заявил премьер-министр Армении.

Полный состав имён "чёрного списка" Пашинян перечислять не стал, отметив, что данным вопросом занимаются компетентные органы.

Ранее Маргарита Симоньян объяснила, что является армянкой и принадлежит к Армянской Апостольской Церкви.