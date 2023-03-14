Глава Rheinmetall: Киеву не хватает боеприпасов из-за отсутствия заказов правительств ЕС

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Украине не хватает западных боеприпасов не из-за плохой работы оборонной промышленности, а ввиду неготовности европейских правительств тратить на это в два раза больше. Об этом сообщает агентство Блумберг, которое ссылается на главу оборонного концерна из ФРГ Rheinmetall Армина Паппергера.

Глава концерна подчеркнул, что без правительственных заказов ничего производиться не будет.

"Мне нужны заказы. Без них я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонная промышленность. Промышленность может предоставить то, что необходимо", — заявил Паппергер.

Паппергер уточнил, что заказы согласовываются очень медленно, а если бы этот процесс проходил быстрее, его концерн в 2023 году мог бы производить как минимум на треть больше боеприпасов.

При этом глава немецкого концерна признал, что такое количество снарядов, которое требует Киев — 250 тысяч ежемесячно — произвести очень сложно. Для этого производственные мощности ЕС нужно было бы удвоить, отметил он.