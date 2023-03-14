Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продление "зерновой сделки" на 60 дней "жестом доброй воли" со стороны РФ.
На брифинге он пояснил, что вторая часть договорённостей, касающаяся России, до сих пор не выполнена, однако Москва решила продлить действие соглашений. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: сделка не должна "стоять на одной ноге".
"Это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации", — сообщил Песков.
Он призвал всех участников сделки выполнять свои обязательства.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко объявил о продлении черноморской инициативы на 60 дней, а также указал на её пакетный характер. По его словам, условия сделки остаются прежними.
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