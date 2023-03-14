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Песков: продление "зерновой сделки" на 60 дней — жест доброй воли со стороны России

0:53
Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продление "зерновой сделки" на 60 дней "жестом доброй воли" со стороны РФ.

Песков: продление "зерновой сделки" на 60 дней — жест доброй воли со стороны России

На брифинге он пояснил, что вторая часть договорённостей, касающаяся России, до сих пор не выполнена, однако Москва решила продлить действие соглашений. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: сделка не должна "стоять на одной ноге".

"Это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации", — сообщил Песков.

Он призвал всех участников сделки выполнять свои обязательства.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко объявил о продлении черноморской инициативы на 60 дней, а также указал на её пакетный характер. По его словам, условия сделки остаются прежними.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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