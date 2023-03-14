Соединённым Штатам Америки следует подготовиться к мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией, подготовив три этапа переговоров для участников. Такое мнение высказал обозреватель Томас Пикеринг в статье для Foreign Affairs.
Он считает, что первый этап должен включать в себя разрешение внутренних разногласий и установление контактов между сторонами. Вторым и третьим этапом является подготовка к переговорам и заключение взаимовыгодных дипломатических условий.
Автор также предупредил США о риске провала урегулирования конфликта в случае игнорирования мирных переговоров. Или Вашингтон обязуется формировать последствия в своих интересах, или вместо них их будут формировать другие, заключил автор публикации.
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