Foreign Affairs: США должны подготовиться к мирному урегулированию по Украине

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Соединённым Штатам Америки следует подготовиться к мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией, подготовив три этапа переговоров для участников. Такое мнение высказал обозреватель Томас Пикеринг в статье для Foreign Affairs.

Он считает, что первый этап должен включать в себя разрешение внутренних разногласий и установление контактов между сторонами. Вторым и третьим этапом является подготовка к переговорам и заключение взаимовыгодных дипломатических условий.

Автор также предупредил США о риске провала урегулирования конфликта в случае игнорирования мирных переговоров. Или Вашингтон обязуется формировать последствия в своих интересах, или вместо них их будут формировать другие, заключил автор публикации.