Генералы США грозят лишить Россию интернета и выгнать её в "Чебурнет"

У американцев очередной приступ страха перед российскими хакерами — дескать, есть информация о том, что русские начнут наступление в цифровом пространстве.

Генерал Пол Накасоне, курирующий АНБ и киберкомандование США, уже запросил у Белого дома дополнительные средства на противодействие им — сообщает "Центразия".

Что характерно, полученные деньги военные США потратят не только на собственных хакеров, но и на кибероперации, вторжение в информационные системы и электронный шантаж других стран.

Но продолжает быть актуальным нарратив, что Россия остается "очень опасным противником", пишет американский военный аналитик Колин Демирест.

Дескать, кто кроме "Иванов" мог взломать Viasat, что позволило ненадолго вывести из строя цифровые сети командования ВСУ (и вообще произвести на ВСУ более 50 кибератак)?

Вот только на слушаниях в Сенате генерал Накасоне не сумел толком разъяснить, на что конкретно потратят дополнительные средства. Он рассказал, что они пойдут на "сотрудничество с ФБР" и станут "гарантией защиты НАТО". Выглядит так, как если бы при первом же слове "Россия" Байден обязан выдавать деньги автоматически, смеются эксперты.

А еще, согласно новой "Стратегии кибербезопасности", Белый дом может использовать "любые инструменты" для ликвидации цифровых угроз как внутри США, так и за их пределами.

Теперь Вашингтон решился:

на неприкрытый шантаж — дружественные России страны станут жертвами кибератак, если продолжат сотрудничать с Москвой;

на угрозы операций внедрения и подавления цифровой инфраструктуры России — когда американские спецслужбы попытаются перехватить или взломать критически важный трафик.

Поневоле понимаешь, что Россия не зря развивала системы "суверенного интернета" (прозванного в соцсетях "Чебурнетом"), как раньше не зря создала аналог SWIFT.