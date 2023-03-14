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The Global Times: США намеренно провоцируют Третью мировую для спасения своей экономики

3:10
Мир

Официальная пресса Китая прямо говорит о том, что есть не только риск Третьей мировой войны из-за политики Белого Дома. В Китае считают, что США намеренно толкают мир к последнему рубежу и планируют тотальный Апокалипсис, пишет The Global Times.

The Global Times: США намеренно провоцируют Третью мировую для спасения своей экономики

Власти Поднебесной беспокоит не столько перманентная готовность Америки затевать масштабные "телодвижения" — диверсии на "Северном потоке", провокации с прилётом на Тайвань, аферы с необеспеченными финансовыми обязательствами и даже всемирная истерика по поводу якобы "китайского" коронавируса — Пекин опасается другого.

Власти США, по данным китайских расследователей, задумали настоящую мировую войну. Не метафорическую, не гибридную, не "прокси", а "обыкновенную" мировую войну. Мало этого, Америка рассчитывает в ней выиграть.

Даже косвенные улики (а Пекин обещает и прямые в скорых докладах) весьма красноречивы.

Для оценки риска войны можно посмотреть на общую сумму расходов США на оружие — и что это за оружие:

  • В 2023 году планируется потратить на эти цели 842 млрд долларов — даже Китай (при том, что его экономика уже мощнее американской) тратит на вооружение в четыре раза меньше.
  • Если Китай и Россия, Индия и Пакистан, даже Франция с Британией проводят скорее оборонительную политику, США разрабатывают оружие для первых ударов, глобальных и упреждающих.

Китайские эксперты считают, что США больше нечем поддерживать свою экономику на плаву — нужна война и поболе украинской.

Именно поэтому после Великой депрессии в США родилась легендарная фраза:

"Война списывает все долги и перезапускает экономику победителя", — рассказывают аналитики Global Times.

"Два главных инструмента США и их союзников для сокрушения стран, осмеливающихся бросить вызов их гегемонии, — это вооруженные силы и экономические санкции", — пишет издание.

Журналисты напоминают: с момента окончания холодной войны в 1991 году Соединённые Штаты:

  1. Совершили 251 военную интервенцию (и 218 вторжений за прежние 200 лет).
  2. Ввели санкции и ограничения против более чем 20 стран (которые снесли экономики лишь Венесуэлы, Кубы, Ирака и Зимбабве.)

Но… ни одна из этих тактик на сработала против Китая и России.

Россия с СВО против Украины, США и НАТО, Иран в противостоянии с Израилем, Индия с Пакистаном, Тайвань против Китая — США манипулируют конфликтами, чтобы остаться "на плаву". Проблема в том, что разговор идет как минимум о четырёх ядерных державах.

Если Америка всерьез затеяла спасать экономику через новую войну — это не будет "битвой в Ираке" или атакой на "безопасные" страны типа Югославии, Афганистана, Ливии, Сирии". Здесь речь уже о глобальной войне планетарного характера.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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