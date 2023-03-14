Официальная пресса Китая прямо говорит о том, что есть не только риск Третьей мировой войны из-за политики Белого Дома. В Китае считают, что США намеренно толкают мир к последнему рубежу и планируют тотальный Апокалипсис, пишет The Global Times.
Власти Поднебесной беспокоит не столько перманентная готовность Америки затевать масштабные "телодвижения" — диверсии на "Северном потоке", провокации с прилётом на Тайвань, аферы с необеспеченными финансовыми обязательствами и даже всемирная истерика по поводу якобы "китайского" коронавируса — Пекин опасается другого.
Власти США, по данным китайских расследователей, задумали настоящую мировую войну. Не метафорическую, не гибридную, не "прокси", а "обыкновенную" мировую войну. Мало этого, Америка рассчитывает в ней выиграть.
Даже косвенные улики (а Пекин обещает и прямые в скорых докладах) весьма красноречивы.
Для оценки риска войны можно посмотреть на общую сумму расходов США на оружие — и что это за оружие:
Китайские эксперты считают, что США больше нечем поддерживать свою экономику на плаву — нужна война и поболе украинской.
Именно поэтому после Великой депрессии в США родилась легендарная фраза:
"Война списывает все долги и перезапускает экономику победителя", — рассказывают аналитики Global Times.
"Два главных инструмента США и их союзников для сокрушения стран, осмеливающихся бросить вызов их гегемонии, — это вооруженные силы и экономические санкции", — пишет издание.
Журналисты напоминают: с момента окончания холодной войны в 1991 году Соединённые Штаты:
Но… ни одна из этих тактик на сработала против Китая и России.
Россия с СВО против Украины, США и НАТО, Иран в противостоянии с Израилем, Индия с Пакистаном, Тайвань против Китая — США манипулируют конфликтами, чтобы остаться "на плаву". Проблема в том, что разговор идет как минимум о четырёх ядерных державах.
Если Америка всерьез затеяла спасать экономику через новую войну — это не будет "битвой в Ираке" или атакой на "безопасные" страны типа Югославии, Афганистана, Ливии, Сирии". Здесь речь уже о глобальной войне планетарного характера.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.