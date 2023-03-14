Возможности США по поддержке Украины постепенно иссякают. Об этом заявил в статье для The American Conservative бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Участие Белого дома в конфликте приводит к расшатыванию как политической, так и экономической обстановок в США.
"Растущее осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и оборудовании, — зловещий сигнал, который следует послать во время опосредованного конфликта, в котором, как настаивает Вашингтон, побеждает его украинский суррогат", — сказал Макгрегор.
Он отметил, что Россия подготовлена к спецоперации лучше, чем союзники Украины. У РФ имеется поддержка со стороны Латинской Америки, Африки, Южной Азии.
Экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и Европы, превратив рубль в одну из самых сильных валют в международной системе, подчеркнул Макгрегор.
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