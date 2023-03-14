Бывший министр безопасности Грузии рассказал, к чему могут привести протесты в стране

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Экс-министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал в интервью о позиции правительства после акций протеста в стране. По его словам, данные акции начались после того, как Тбилиси дало миру понять, что не желает принимать участие в конфликтах и занимать чью-либо сторону.

"И этого было достаточно, чтобы "маленьким подзатыльником" дать почувствовать, что так себя вести нельзя", — заявил он.

По мнению политика, за протестами стоит Вашингтон. Так США пытаются заставить Грузию вступить в конфликт с Россией. Гиоргадзе напомнил, что требования протестующих о законе об иноагентах было удовлетворено. Однако, сразу же начали звучать другие лозунги и ультиматумы.

Ранее премьер-министр Грузии обвинил Украину в разжигании беспорядков.