Экс-министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал в интервью о позиции правительства после акций протеста в стране. По его словам, данные акции начались после того, как Тбилиси дало миру понять, что не желает принимать участие в конфликтах и занимать чью-либо сторону.
"И этого было достаточно, чтобы "маленьким подзатыльником" дать почувствовать, что так себя вести нельзя", — заявил он.
По мнению политика, за протестами стоит Вашингтон. Так США пытаются заставить Грузию вступить в конфликт с Россией. Гиоргадзе напомнил, что требования протестующих о законе об иноагентах было удовлетворено. Однако, сразу же начали звучать другие лозунги и ультиматумы.
Ранее премьер-министр Грузии обвинил Украину в разжигании беспорядков.
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