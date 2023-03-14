Председатель КНР Си Цзиньпин должен лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон уже неоднократно обращался с соответствующим запросом к Китаю.
Вашингтон настаивает, чтобы лидер КНР "лично выслушал" позицию главы Незалежной.
"Мы призывали президента Си пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что КНР и лично президенту Си необходимо услышать непосредственно от Украины её мнение, а не только от России", — заявил Салливан на брифинге.
Он подчеркнул, что США обращались к Пекину и по официальным каналам, и по личным. О результатах переговоров в контексте встречи Си Цзиньпина и Зеленского, Салливан не сообщил.
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