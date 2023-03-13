Baijiahao: США переполошились, узнав, что в Китай прибыл человек Путина

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В США переполошились, узнав, что в Китай прибыл человек Путина, пишет издание Baijiahao.

Китайские эксперты пишут, что благодаря антироссийским санкциям Москва сблизилась с Пекином. Страны объединяют не только экономические интересы, но и схожие точки зрения на происходящие события в мире. Дружба России и Китая очень не нравится Америке. Авторы Baijiahao пишут, что недавний визит представителя Кремля в Пекин вызвал большой переполох в Вашингтоне.

"Человек Путина совершил визит в Пекин", — пишут эксперты.

"Человек Путина" — спецпредставитель президента РФ Бахтиер Хакимов. Он прибыл в Китай для консультации с дипломатами из МИД КНР по вопросам двустороннего сотрудничества, а также по взаимодействию в рамках ШОС.

"Визит Хакимова можно назвать неожиданным. Он пробыл в Китае всего один день, а затем поспешно уехал в РФ", — рассказали обозреватели Baijiahao.

Эксперты КНР отмечают, что приезд Хакимова вызвал серьёзное беспокойство в США. Сейчас Вашингтон с особым вниманием относится к контактам РФ и КНР. Обозреватели издания полагают, что США боятся, что Китай будет оказывать военную помощь России.