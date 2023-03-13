Пользователи Сети допустили поражение Украины из-за разногласий между Киевом и Вашингтоном

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Пользователи Twitter* прокомментировали статью издания Politico об усиливающихся разногласиях между Украиной и США по поводу завершения украинского конфликта.

Один из юзеров назвал конфликт на Украине "схемой по отмыванию денег". По его словам, украинский кризис спровоцировали западные политики, для которых не важны тысячи погибших украинцев.

"Путин правильно понял, что время — его самый большой союзник. Чем дольше это продолжается, тем хуже становится Украине", — написал другой комментатор.

Ещё один пользователь сравнил текущие союзнические отношения между Киевом и Вашингтоном с "дружбой" между США и Афганистаном.

Четвёртый пользователь отметил, что Соединённые Штаты и Украины объединяет только одно: власти обеих стран "используют украинцев для борьбы с Россией".

Ранее издание Politico сообщило, что через год после начала украинского конфликта в отношениях между Киевом и Вашингтоном появляется всё больше разногласий: страны расходятся во мнении о том, как и когда боевые действия завершатся.

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