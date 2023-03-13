NDP: Польша станет следующим обвиняемым в подрыве "Северных потоков" после Украины

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Последние полгода США делали всё, чтобы создать идеальное алиби на фоне подозрений в диверсии на газопроводы "Северный поток". Белый дом обвинял в подрыве Россию, а также оказывал давление на политиков других стран и СМИ, чтобы все скрывали доказательства причастности Вашингтона. Об этом заявила польский аналитик Ханна Крамер.

"Главный виновник нападения не хочет брать вину на себя, поэтому Белый дом нашёл козла отпущения среди ненужных марионеток", — сообщила она в материале для NDP.

Ранее американские СМИ заявили, что диверсию организовала некая "проукраинская группировка". Однако Крамер убеждена, что США готовы пожертвовать не только Киевом, но и Варшавой, чтобы скрыть свою выгоду от взрыва.

Польза, которую получил Вашингтон, очевидна. Во-первых, диверсия заставила европейцев покупать американский газ. Во-вторых, подрыв предоставил США очередной повод увеличить своё военное присутствие в Европе.

"Как только они избавятся от Киева, тогда настанет очередь Варшавы, как главного спонсора помощи киевскому режиму", — предсказала она.