Прохватилов: удары по Украине и США предотвратят диверсии БПЛА на территории России

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Военный аналитик Владимир Прохватилов подчеркнул, что на данный момент любая страна уязвима перед воздушными атаками со стороны потенциального противника. Он напомнил про аэростат Китая над территорией США и отметил, что ни одна система противовоздушной обороны не способна перехватить все летательные аппараты.

Однако Россия может предотвратить диверсии, которые совершают беспилотники, уничтожив объекты, где принимаются решения о налётах, считает эксперт. Кроме того, военно-политическое командование уже знает эти цели.

"Предотвратить появление диверсионных и разведывательных беспилотников над любыми объектами России можно, лишь нанеся серьёзные удары по тем, кто эти решения принимает на Украине, в Америке", — отметил Прохватилов в интервью радиостанции "Говорит Москва".