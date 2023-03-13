Военный аналитик Владимир Прохватилов подчеркнул, что на данный момент любая страна уязвима перед воздушными атаками со стороны потенциального противника. Он напомнил про аэростат Китая над территорией США и отметил, что ни одна система противовоздушной обороны не способна перехватить все летательные аппараты.
Однако Россия может предотвратить диверсии, которые совершают беспилотники, уничтожив объекты, где принимаются решения о налётах, считает эксперт. Кроме того, военно-политическое командование уже знает эти цели.
"Предотвратить появление диверсионных и разведывательных беспилотников над любыми объектами России можно, лишь нанеся серьёзные удары по тем, кто эти решения принимает на Украине, в Америке", — отметил Прохватилов в интервью радиостанции "Говорит Москва".
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