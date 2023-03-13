Специалист Котляров: переговоры Путина и Си Цзиньпина сблизят Китай и Россию

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Во время предстоящих переговоров китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина будет обсуждаться целый комплекс вопросов двухстороннего сотрудничества. Также будут затронуты проблемы Украины и Тайваня. Об этом заявил специалист по Китаю Николай Котляров в беседе с Pravda.Ru.

"Я думаю, что встреча станет импульсом к политическому сближению Москвы и Пекина, может быть, даже в военно-техническом", — предположил эксперт.

Котляров убеждён, что визит Си Цзиньпина важен для обеих сторон, поскольку Россия обеспечивает Китаю надёжный тыл. Однако не стоит ожидать кардинальных решений в ходе переговоров, отметил специалист.

"Это этапный момент на пути дальнейшего сближения. У нас сейчас стратегическое партнёрство, и мы не являемся военно-политическими союзниками", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Китай не будет вмешиваться в спецоперацию российской армии на Украине, поскольку Пекин придерживается более осторожной позиции. Сейчас Китай намерен примирить Киев и Москву, сохранив свои отношения с Европой, объяснил Котляров.