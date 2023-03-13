CNN: новый министр обороны Китая находится под санкциями США за покупку российского оружия

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В прошлое воскресенье в Китае был назначен новый министр обороны. Им стал генерал, который находится под американскими санкциями за связь с Россией.

Парламент Китая единогласно назначил находящегося под санкциями США генерала своим новым министром обороны. Речь о Ли Шанфу, руководившем модернизацией народно-освободительной армии Китая. Эксперты заявили, что Вашингтон будет очень внимательно наблюдать за назначением, учитывая прошлое этого генерала, хотя данный пост в значительной степени считается церемониальным.

В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа наложила санкции на возглавляемый Ли Шанфу департамент разработки оборудования Китая за покупку российского оружия, включая самолёт СУ-35 и зенитно-ракетный комплекс С-400. И вот теперь Всекитайское собрание народных представителей единогласно проголосовало за назначение нового министра обороны. Об этом сообщает CNN.

Также на этом заседании были назначены и четыре новых вице-премьера — они займутся возрождением экономики Китая после трех лет строгих ограничений, связанных с политикой нулевой терпимости к коронавирусу, которая практиковалось в стране. Назначение же нового министра обороны происходит в период резкого обострения отношений между Пекином и Вашингтоном. Эксперты полагают, что генерала назначили в качестве поощрения за его работу по модернизации вооруженных сил Китая.