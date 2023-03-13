Флориан Филиппо призвал европейцев выходить на митинги против западных политиков

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Французский политик, экс-парламентарий ЕС Флориан Филиппо призвал европейцев выйти на улицы и выразить своё несогласие с действиями коллективного Запада, дестабилизирующими мировую обстановку.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение в конфликте, а Североатлантический альянс на этом фоне становится "всё радикальнее". Он обвинил НАТО в срыве работы "Северных потоков" и последующей эскалации кризисной ситуации в мире.

"Хватит идти на поводу у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ЕС!" — подчеркнул Филиппо в своих соцсетях.

Политик также порекомендовал французам присоединиться к "национальному маршу за мир", который будет организован в Париже 18 марта.

Филиппо уже неоднократно призывал США прекратить вмешиваться в украинский конфликт и поставлять оружие режиму Зеленского. Он считает, что все проблемы можно решить с помощью мирных переговоров Москвы и Киева.