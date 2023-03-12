Журналист Херш уличил США в ненависти к Путину

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Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш заявил, что администрация президента США ненавидит российского лидера Владимира Путина и коммунизм.

"Я думаю, ими просто движет ненависть ко всему, связанному, в частности, с Путиным, а также коммунизму… Они не в себе. Из-за этого они делают глупости", — сказал он в интервью телеканалу CGTN.

Он назвал американскую внешнюю политику "полным идиотизмом". Херш добавил, что гегемония США больше не работает.

Ранее журналист опроверг версию газеты New York Times о причастности Украины к подрыву" Северных потоков". По словам Херша, США пытаются отвлечь внимание общественности от его статьи, публикуя в СМИ о ложные версии по поводу случившегося.

В феврале журналист опубликовал расследование о теракте на "Северных потоках". По данным Херша, американские водолазы установили под газопроводы взрывчатку летом 2022 года во время натовских учений НАТО. Через три месяца бомбы были активированы норвежцами.