Politico: отношения США и Украины начали медленно разваливаться

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Между Киевом и Вашингтоном спустя год после начала конфликта появляется всё больше разногласий. Отношения двух стран медленно разрушаются. Об этом пишет издание Politico.

Автор публикации ссылается на высокопоставленных чиновников Белого дома, которые заявляют, что единство между США и Украиной непрочное. Разногласия между ними, касающиеся военных целей, растут. Страны расходятся во мнении о том, как и когда боевые действия завершатся.

Газета также пишет о "некоторых напряжённостях", связанных с диверсией на "Северных потоках", обороной Артёмовска и борьбой за Донбасс.