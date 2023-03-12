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DM: генерал-майор Коллинз признал вслед за Германией, что армия Британии не может самостоятельно воевать

1:10
Мир

Министр обороны Германии впервые признал, что у страны нет армии, которая в состоянии её защитить. Теперь неприятная правда вскрылась и о Великобритании. Генерал-майор Чарльз Коллинз раскрыл унизительную реальность в материале для Daily Mail.

DM: генерал-майор Коллинз признал вслед за Германией, что армия Британии не может самостоятельно воевать

"Правительству нужно смириться с унизительной правдой о том, что дни независимого ведения британской армией войн, таких как на Фолклендах, прошли и что будущая роль страны заключается всего лишь в дополнении войск других государств", — считает генерал.

Коллинз полагает, что Британия не смогла бы воевать так, как Украина. У страны бы закончились боеприпасы и вооружение гораздо быстрее. Пока Великобритания не может называться одной из ведущих стран Североатлантического альянса и не имеет авторитета. Такое звание она получит лишь в случае создания такой армии, которая будет в состоянии вести бои при любых обстоятельствах.

"Вооруженным силам необходимо быстро модернизироваться, чтобы к 2030 году первый контакт с любым врагом был роботизированным", — заключил военный.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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