DM: генерал-майор Коллинз признал вслед за Германией, что армия Британии не может самостоятельно воевать

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр обороны Германии впервые признал, что у страны нет армии, которая в состоянии её защитить. Теперь неприятная правда вскрылась и о Великобритании. Генерал-майор Чарльз Коллинз раскрыл унизительную реальность в материале для Daily Mail.

"Правительству нужно смириться с унизительной правдой о том, что дни независимого ведения британской армией войн, таких как на Фолклендах, прошли и что будущая роль страны заключается всего лишь в дополнении войск других государств", — считает генерал.

Коллинз полагает, что Британия не смогла бы воевать так, как Украина. У страны бы закончились боеприпасы и вооружение гораздо быстрее. Пока Великобритания не может называться одной из ведущих стран Североатлантического альянса и не имеет авторитета. Такое звание она получит лишь в случае создания такой армии, которая будет в состоянии вести бои при любых обстоятельствах.

"Вооруженным силам необходимо быстро модернизироваться, чтобы к 2030 году первый контакт с любым врагом был роботизированным", — заключил военный.