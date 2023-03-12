Зеленскому запретили выступить на премии "Оскар" из-за того, что жертвы боевых действий — "белые"

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Чернокожий продюсер премии "Оскар" Уилл Пэкер упрекнул Владимира Зеленского в том, что украинцам оказывают помощь, так как они "белые".

Президенту Украины не позволили произнести речь перед церемонией вручения кинопремии "Оскар" из-за расовой дискриминации.

Пэкер уверен, что противостояние России и Украины обеспокоило мировое сообщество только потому, что жертвы вооружённого конфликта являются представителями белой расы.

Он возмущён тем, что многие войны в мире остаются без внимания, так как касаются небелых людей.

Ранее режиссёр Никита Михалков рассказал, что церемония евразийского аналога кинопремии "Оскар" состоится в 2024 году.