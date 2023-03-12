Чернокожий продюсер премии "Оскар" Уилл Пэкер упрекнул Владимира Зеленского в том, что украинцам оказывают помощь, так как они "белые".
Президенту Украины не позволили произнести речь перед церемонией вручения кинопремии "Оскар" из-за расовой дискриминации.
Пэкер уверен, что противостояние России и Украины обеспокоило мировое сообщество только потому, что жертвы вооружённого конфликта являются представителями белой расы.
Он возмущён тем, что многие войны в мире остаются без внимания, так как касаются небелых людей.
Ранее режиссёр Никита Михалков рассказал, что церемония евразийского аналога кинопремии "Оскар" состоится в 2024 году.
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