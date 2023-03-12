Визит Байдена в Киев обошёлся украинцам в 60 млн гривен на организацию охраны и массовки

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Визит президента Соединённых Штатов Джо Байдена в столицу Украины дорого обошёлся местному бюджету. Киевский горсовет отчитался, что за организацию мероприятий украинцы заплатили 60 млн гривен.

Как следует из распоряжения муниципалитета, такая огромная сумма пошла не только на обеспечение безопасности американского лидера и сопровождающих лиц, в стоимость вошли праздничный ужин и номера в отеле.

"Примечательно, что отдельной строкой расходов проходит "организация скопления гражданских лиц, которые будут скандировать про дружбу США и Украины", — сообщает издание "Русская весна", опубликовавшее соответствующий документ.

Ранее американский военный эксперт предупредил, что украинскую армию уже летом 2023 года ждёт катастрофа.