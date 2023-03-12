В Испании тысячи человек вышли на митинг в поддержку РФ: "Зеленский, фашист, ты — террорист!"

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В испанском городе Бильбао состоялась многотысячная акция, участники которой выразили солидарность с Россией в украинском конфликте.

А мнение митингующих, именно Североатлантический альянс вынудил Москву на боевые действия в Европе, и сейчас НАТО усугубляет ситуацию, поставляя оружие Киеву.

"Зеленский, фашист, ты — террорист. Нет, нет, нет НАТО!" — цитирует лозунги участников демонстрации издание Resumen Latinoamericano.

По сообщению очевидцев, испанцы несли антифашистские символы, а также флаги ДНР и России.

Ранее депутат европейского парламента предсказал страшное будущее ЕС из-за действий Вашингтона.