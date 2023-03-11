Французский военный эксперт: Зеленский скрывает провалы ВСУ от западных партнёров

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Дополнительные поставки вооружения Украине не смогут повлиять на ход наступления ВСУ, которое обречено на провал. Такое мнение высказал французский военный эксперт Пьер Сервен.

Аналитик считает, что президент Владимир Зеленский скрывает от своих западных партнёров провалы ВСУ.

Сервен отметил, что Киеву уже предоставлено достаточное количество вооружения, однако вместо каких-либо активных действий наблюдается затянувшаяся оборонительная кампания, с которой ВСУ уже не в состоянии справиться, уступая России.

Данная ситуация, по мнению Сервена, является свидетельством неспособности киевского режима и военного руководства принимать правильные решения.

"Зеленский явно скрывает большинство провалов ВСУ на фронте от союзников, чтобы не допустить сокращения военной помощи. Но сколько бы мы не отправили вооружения украинской стороне, без должного руководства и грамотных решений, оно становится просто металлоломом", — заключил аналитик.