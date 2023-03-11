Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение проработать вопрос с переименованием России в Московию. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал идею.
Он связал её с наркозависимостью украинских властей.
"Продолжаем рубрику "Дневники палаты N6"… Последствия, считаю, в первую очередь, должен просчитать консилиум наркологов и психиатров. Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжает толкать Украину к бездне", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Эксперт отметил, что не желает предлагать другие названия для Украины и вступать в дискуссию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.