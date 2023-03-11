Лидер ЛДПР Слуцкий связал идею Зеленского о переименовании России в Московию с наркозависимостью

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Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение проработать вопрос с переименованием России в Московию. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал идею.

Он связал её с наркозависимостью украинских властей.

"Продолжаем рубрику "Дневники палаты N6"… Последствия, считаю, в первую очередь, должен просчитать консилиум наркологов и психиатров. Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжает толкать Украину к бездне", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что не желает предлагать другие названия для Украины и вступать в дискуссию.