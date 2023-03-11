США при поддержке Североатлантического альянса хотят любыми средствами рассорить Европу и Китай, заявил европейский парламентарий Мик Уоллес.
Вашингтон и Брюссель убеждают страны ЕС, что Пекин угрожает безопасности Старого Света.
"Китай, который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу, — напомнил депутат Европарламента на своей странице в соцсети. — Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой. И если мы пойдем по этой дорожке: Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех".
Ранее американские военные эксперты пришли к выводу, что Москва вернулась к практике холодной войны, и подводные ракетные крейсеры ВМФ РФ с ядерным оружием на борту вновь начали патрулировать побережье Соединённых Штатов.
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С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.