Экс-нардеп Украины Кива: начав СВО год назад, Россия уже одержала победу

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Начав год назад спецоперацию на Украине, Россия уже одержала победу, заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. По его словам, даже под натиском западных санкций Москва сумела перестроить экономику страны на "военные рельсы".

Кроме того, российской стороне удалось собрать пул партнёров, которые готовы противостоять коллективному Западу.

"Все те, кто кричит: "Мы против войны и Путин агрессор" — предатели и давно завербованные агенты Запада, которые после провала плана Вашингтона сбежали в Израиль, — заявил Кива. — За этот год экономика РФ выстояла перед всеми санкциями и перестроилась на военные рельсы. Выстроился фронт союзников — Россия, Китай, Иран, готовые активно противостоять НАТО. Начав год назад, мы уже одержали победу!"

Как подчеркнул Кива, укрепившийся экономический союз BRIKS дал старт свержения гегемонии Запада и стал триггером построения многополярного мира.