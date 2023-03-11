Рогов: самое опасное для режима Зеленского — мир

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный Киев во главе с президентом Незалежной Владимиром Зеленским опасаются, что протестные настроения украинцев против конфликта начнут расти и жители страны потребуют мирных переговоров с Россией, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам Рогова, украинские власти привыкли "жить войной" и, соответственно, списывать на конфликт все коррупционные схемы и злоупотребление полномочиями.

"Самое опасное для режима Зеленского — это мир. Потому что в мирное время придётся отвечать на вопросы, почему такой высокий уровень коррупции, кто совершил те или иные преступления по принципу "война всё спишет" и так далее", — пояснил Рогов ТАСС.

Как подчеркнул председатель движения, администрация Украины не способна существовать в мирное время и в её интересах затягивать конфликтную ситуацию как можно дольше.