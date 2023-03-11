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Newsweek: подлодки России у побережья США вернули американцам страхи холодной войны

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Мир

Командование российской армии вернулось практике холодной войны, когда российские подводные лодки, вооружённые ядерными ракетами, патрулировали побережье США, сообщают американские СМИ.

Newsweek: подлодки России у побережья США вернули американцам страхи холодной войны

Военные аналитики из Соединённых Штатов отмечают, что современный российский подводный флот стал намного опаснее, так как имеет на вооружении не только баллистические ракеты, но и гиперзвуковое оружие, которое делает бесполезной противовоздушную и противоракетную оборону США.

"Есть признаки того, что российские атомные подводные лодки развёртываются у побережья США, в Средиземноморье и в других местах вдоль европейского побережья", — перечислил эксперт Военно-морского колледжа США Майкл Петерсен в интервью изданию Newsweek.

Таким образом, уверен он, ВМФ РФ показывает свои "возможности прорыва существующих рубежей противолодочной обороны НАТО".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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