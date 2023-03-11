Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американский инструктор ВСУ: у России есть "много сюрпризов" для Украины
РИА Новости: новая ракета РФ Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО
Политик Янг: Россия уничтожит любую страну НАТО, которая введёт на Украину войска
В ФРГ заявили о несостоятельности версии подрыва "Северных потоков" независимой группой
Зеленский распорядился заняться переименованием России в Московию
Председатель Федерального резервного банка США рассказал о росте инфляции в стране
МИД Китая: "Россия может получить китайского оружия столько, сколько США передали Тайваню"
Скотт Риттер: наступление ВСУ напоминает контратаку нацистской Германии в конце Второй мировой
Кадыров похвастался трофейным ПЗРК "Стингер" и пообещал вернуть его НАТО

Business Insider: танкер под греческим флагом находился над местом взрыва на "Северных потоках"

Мир

Над местом подрыва российских газопроводов "Северный поток" за две недели до теракта дрейфовал танкер Minerva Julie под флагом Греции, заявили аналитики.

Business Insider: танкер под греческим флагом находился над местом взрыва на "Северных потоках"

Так, согласно информации, корабль появился в месте теракта в сентябре.

"Minerva Julie с 6 сентября до 13 сентября дрейфовал недалеко от места взрывов", — передаёт Business Insider.

Издание отмечает, что танкер несколько раз пересекал зону, где произошёл взрыв.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление немецких аналитиков о том, что теракт на российских газопроводах не могла совершить неустановленная и независимая группа людей "на шлюпках". По мнению экспертов, все публикации в западных СМИ — попытка отвести подозрение от больших политических игроков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях

С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.

Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным
РВ: весенняя наступательная кампания ВСУ на юге РФ приобретает чёткие контуры
ВСУ готовятся к весеннему наступлению на вошедшие в состав РФ территории
Украина впервые применила "умную" авиабомбу JDAM-ER
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Актёр Александр Михайлов высказался о Хаматовой и Смольянинове
Экспортом зерна Россия оказывает мощное влияние на весь мир
"Кинжалы" поразили особо важные объекты ВСУ — Леонков
"Кинжалы" поразили особо важные объекты ВСУ — Леонков
Последние материалы
Американский инструктор ВСУ: у России есть "много сюрпризов" для Украины
РИА Новости: новая ракета РФ Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО
Политик Янг: Россия уничтожит любую страну НАТО, которая введёт на Украину войска
В ФРГ заявили о несостоятельности версии подрыва "Северных потоков" независимой группой
Зеленский распорядился заняться переименованием России в Московию
Председатель Федерального резервного банка США рассказал о росте инфляции в стране
МИД Китая: "Россия может получить китайского оружия столько, сколько США передали Тайваню"
11 марта: вывод советских войск из Венгрии, самый большой кактус и теракт в Мадриде
Скотт Риттер: наступление ВСУ напоминает контратаку нацистской Германии в конце Второй мировой
Кадыров похвастался трофейным ПЗРК "Стингер" и пообещал вернуть его НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников