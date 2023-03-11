Business Insider: танкер под греческим флагом находился над местом взрыва на "Северных потоках"

Над местом подрыва российских газопроводов "Северный поток" за две недели до теракта дрейфовал танкер Minerva Julie под флагом Греции, заявили аналитики.

Так, согласно информации, корабль появился в месте теракта в сентябре.

"Minerva Julie с 6 сентября до 13 сентября дрейфовал недалеко от места взрывов", — передаёт Business Insider.

Издание отмечает, что танкер несколько раз пересекал зону, где произошёл взрыв.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление немецких аналитиков о том, что теракт на российских газопроводах не могла совершить неустановленная и независимая группа людей "на шлюпках". По мнению экспертов, все публикации в западных СМИ — попытка отвести подозрение от больших политических игроков.