Над местом подрыва российских газопроводов "Северный поток" за две недели до теракта дрейфовал танкер Minerva Julie под флагом Греции, заявили аналитики.
Так, согласно информации, корабль появился в месте теракта в сентябре.
"Minerva Julie с 6 сентября до 13 сентября дрейфовал недалеко от места взрывов", — передаёт Business Insider.
Издание отмечает, что танкер несколько раз пересекал зону, где произошёл взрыв.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление немецких аналитиков о том, что теракт на российских газопроводах не могла совершить неустановленная и независимая группа людей "на шлюпках". По мнению экспертов, все публикации в западных СМИ — попытка отвести подозрение от больших политических игроков.
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