Россия в состоянии уничтожить любую страну Североатлантического альянса, которая введёт войска на территорию Украины, заявил американский политик-демократ Джеффри Янг.
По словам политика, Европе нужно "хорошо подумать", прежде чем идти на поводу у Запада и начинать настоящее "безумие".
"Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введёт войска; или же это приведёт к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле", — заявил политик.
Как подчеркнул Янг, странам стоило бы подумать. как избежать подобного плачевного сценария.
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