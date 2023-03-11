Политик Янг: Россия уничтожит любую страну НАТО, которая введёт на Украину войска

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Россия в состоянии уничтожить любую страну Североатлантического альянса, которая введёт войска на территорию Украины, заявил американский политик-демократ Джеффри Янг.

По словам политика, Европе нужно "хорошо подумать", прежде чем идти на поводу у Запада и начинать настоящее "безумие".

"Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введёт войска; или же это приведёт к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле", — заявил политик.

Как подчеркнул Янг, странам стоило бы подумать. как избежать подобного плачевного сценария.