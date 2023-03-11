В ФРГ заявили о несостоятельности версии подрыва "Северных потоков" независимой группой

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Подрыв российских газопроводов "Северный поток" не могли организовать анонимные независимые лица на шлюпке, заявил научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Йоран Свистек.

По его словам, в таком масштабном саботаже замешано государство.

"Всё это (Средства для диверсии. — Прим. ред.) можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например, государство", — пояснил Свистек в эфире ZDF.

Научный сотрудник уточнил, что версия западных СМИ о якобы проукраинской группе на лодке не состоятельна и не имеет ничего общего с реальностью.