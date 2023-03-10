Fox News: беженцы с Украины боятся, что их несовершеннолетних детей заберут на передовую в ряды ВСУ

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В апреле текущего года у тысяч украинских беженцев в США заканчивается срок временного проживания. Люди боятся возвращаться на родину. Об этом пишет Fox News.

Лилия Лукьянчик эмигрировала в штат Флорида год назад, разрешение на нахождение в стране прекратит своё действие 16 апреля, однако местные власти не предпринимают никаких действий по его продлению. У женщины есть 17-летний сын, за которого она переживает, ведь он может оказаться в рядах ВСУ.

"Конечно, я волнуюсь, потому что наихудшим сценарием было бы возвращение в Украину, но я должна быть сильной ради своей семьи", — сказала Лилия корреспонденту газеты.