American Thinker: в США уже видят неутешительный для них финал украинского конфликта

Приближающаяся победа России в украинском конфликте разрушает планы США достигнуть своих целей на Украине, сообщает обозреватель Джаред Петерсон в статье для издания American Thinker.

По слова автора, многочисленные лживые данные о ситуации на Украине скрывают тот факт, что Россия решительно и поэтапно движется победе.

Журналист считает, что Запад начинает осознавать масштабы катастрофы, которую вызвал спровоцированный им конфликт, и предупреждает, что исход кризиса может оказаться далеким от того, о чём мечтали в Вашингтоне.

Петерсон критикует американскую элиту за равнодушие к возможным последствиям, к которым может привести финал украинского конфликта. Он также отмечает, что Белый дом намеренно затягивает вооружённое противостояние, используя украинцев как пушечное мясо.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас то самое время, когда мир очень близок к тому моменту, когда украинский конфликт рискует перерасти в Третью мировую войну.