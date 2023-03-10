GT: США приплели Украину к ЧП на "Северных потоках", чтобы избежать войны с Россией

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Официальный Вашингтон придумал некий "украинский след" в деле о терактах на "Северных потоках", чтобы избежать ядерной войны с Россией. Об этом пишет Global Times со ссылкой на американского историка и политолога Аарона Гуда.

Эксперт считает, что версия США о причастности проукраинской группировки к ЧП является неубедительной. По его словам, Вашингтон с помощью этой истории начнёт "отстраняться" от киевского режима.

"Она может оказаться полезной ложью, которая предотвратит перерастание конфликта в ядерную войну", — предположил Гуд.

Историк также подчеркнул: публикации журналиста Сеймура Херша о том, что подрыв трубопровода осуществили американцы, создали серьёзную угрозу для Белого дома. Как пояснил специалист, власти США испугались ухудшения отношений с Германией после обвинений в причастности к диверсии. Именно поэтому им понадобилась новая версия катастрофы, указал политолог.

Ранее политический комментатор РИА Новости Алекс Крейнер заявил, что последние сообщения США о "Северных потоках" делают Киев "козлом отпущения".