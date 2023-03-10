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Военный академик Бартош: на Украину свалили подрыв газопроводов, "как на мёртвого"

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Мир

Данные о том, что "Северные потоки" взорвала некая группа украинцев, распространяет Вашингтон, уверен военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

Военный академик Бартош: на Украину свалили подрыв газопроводов, "как на мёртвого"

Таким образом власти США надеются оставить в секрете настоящих исполнителей, что позволит Джо Байдену избраться на новый президентский срок.

"На Украину, как принято говорить, валить как на мёртвого — всё сойдет. Поэтому они пытаются переключить внимание на якобы причастие украинских спецслужб к этой акции", — пояснил эксперт в интервью изданию URA.RU.

У Киева нет подходящих специалистов и технического потенциала, чтобы провести подобную операцию, отметил он. Тем не менее Белый дом через подконтрольные СМИ пытается снять с себя ответственность, так как если общественность узнает правду, президентскую кампанию Байдена можно считать проваленной.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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