Данные о том, что "Северные потоки" взорвала некая группа украинцев, распространяет Вашингтон, уверен военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.
Таким образом власти США надеются оставить в секрете настоящих исполнителей, что позволит Джо Байдену избраться на новый президентский срок.
"На Украину, как принято говорить, валить как на мёртвого — всё сойдет. Поэтому они пытаются переключить внимание на якобы причастие украинских спецслужб к этой акции", — пояснил эксперт в интервью изданию URA.RU.
У Киева нет подходящих специалистов и технического потенциала, чтобы провести подобную операцию, отметил он. Тем не менее Белый дом через подконтрольные СМИ пытается снять с себя ответственность, так как если общественность узнает правду, президентскую кампанию Байдена можно считать проваленной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.