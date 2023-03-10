Эксперт по соцсетям Анна Межиньская: в Польше набирает популярность антивоенное движение

Эксперт по функционированию политической повестки в Сети Анна Межиньская признала рост популярности антивоенного движения в Польше.

Межиньская подчеркнула, что в польском сегменте Интернета набирает популярность хештег "#немоявойна". По словам эксперта, под ним скрывается обвинение Вашингтона в развязывании украинского конфликта.

Эксперт отметила, что данную кампанию запустила организация "Польское антивоенное движение".

"Мы не имеем информации об их финансировании. Польские спецслужбы данным вопросом не занимаются. Но кампания сеет сомнения среди поляков, что может сыграть на руку Кремлю. Всё это может привести к тому, что число политиков, которые выступают за помощь Украине, сократится", — заявила Межиньская в эфире TOK FM.

Она призвала власти обратить внимание на рост антивоенных настроений и заняться проверкой финансовых потоков и контактов людей, запустивших данное движение.