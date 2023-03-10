Читатели Exxpress высмеяли генсека НАТО Столтенберга, признавшего успехи России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно признал успехи ВС РФ на Артёмовском направлении, хотя совсем недавно предрекал Москве поражение. Об этом заявили читатели австрийского издания Exxpress.

Пользователей рассмешило такое поведение генсека Североатлантического альянса. По их словам, Столтенбергу тяжело говорить о провалах украинской армии, ведь Белый дом направил много денег на поддержку киевского режима. Австрийцы порекомендовали ему подумать о судьбе мирных жителей, которые продолжают гибнуть из-за развязанного Вашингтоном конфликта.

"Бьюсь об заклад, что Столтенберг убежит первым, когда придут русские", — подчеркнул один из читателей.

Ранее генсек НАТО сообщил, что уже в ближайшие дни Киев может потерять Артёмовск. Как пояснил Столтенберг, Запад не должен недооценивать российскую армию. Он также призвал нарастить поставки техники для нужд ВСУ.