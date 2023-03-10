Newsweek: военные успехи Путина на Украине вызывают опасения у Запада

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Бывший посол США в РФ Майкл Макфол сильно "нервничает" из-за военных успехов президента России на Украине, ведь время работает не в пользу режима Киева.

"Ситуация фактически застряла на несколько месяцев, и это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться", — сказал Макфол.

По словам Макфола, Киев не заинтересован в затягивании конфликта, поскольку долгую войну не вытянет финансово.

"Они не хотят долгой войны, потому что не думают, что смогут ее выдержать — во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых, они опасаются, что закончится поддержка со стороны Запада", — заявил экс-посол.