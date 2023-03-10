Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ руководства киноакадемии США включать речь украинского президента Владимира Зеленского в программу церемонии вручения премии "Оскар".
Она напомнила, что главе Украины уже второй год подряд запрещают участвовать в мероприятии. По её словам, Зеленский достоин премии за главную роль в американском сериале ужасов.
"Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощён им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в "Слуге народа", — подчеркнула Захарова в соцсетях.
Ранее читатели американского издания Variety выразили благодарность киноакадемии США за то, что церемония вручения премии "Оскар" пройдёт без Зеленского. Как пояснили пользователи, жители западных стран уже устали от украинской пропаганды.
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