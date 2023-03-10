РИА Новости: КНР начинает издеваться над Соединёнными Штатами Америки, вызывая страх у американцев

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Страх американцев перед всем китайским вызывает смех у КНР. Из-за паники в руководстве США Пекин начинает издеваться над Соединёнными Штатами. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.

Некоторые чиновники начали считать, что китайские портовые краны в гаванях США могут передавать информацию о грузах, проходящих через американские порты, и сообщать её Китаю. Косырев объясняет подобные страхи феноменом, согласно которому одна сверхдержава нагнетает панику по поводу другой.

США не имеют доказательств каких-либо антиамериканских действий со стороны Китая. Белый дом лишь нагнетает обстановку вокруг КНР.

"Всё правильно. Разговор о том, какой будет жизнь всей планеты, если в одной из двух крупнейших держав день за днём записывают в угрозы самому своему существованию вообще всё, что делает или не делает другая держава", — отмечает Косырев.