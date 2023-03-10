Украинцы потребовали уволить заместителя главы Болградского военкомата Одесской области Владимира Руснака, который станцевал под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы.
Распространённый в украинских соцсетях видеоролик с празднованием Международного женского дня вызвал большой скандал на Украине. Мало того, что сам праздник в Незалежной считается российским, так и отдыхали военные чиновники под русские песни.
Почему украинцы ополчились именно на Руснака не очень понятно: ведущая банкета свободно разговаривает с присутствующими на русском языке, и ни у одного из празднующих это не вызывает отрицательных эмоций.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что жители Восточной Германии устали от украинских беженцев, потому мигранты постоянно сталкиваются с оскорблениями в свой адрес и нападениями.
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