Военкома в Одесской области требуют уволить за танец на 8 марта под русскую песню

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Украинцы потребовали уволить заместителя главы Болградского военкомата Одесской области Владимира Руснака, который станцевал под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы.

Распространённый в украинских соцсетях видеоролик с празднованием Международного женского дня вызвал большой скандал на Украине. Мало того, что сам праздник в Незалежной считается российским, так и отдыхали военные чиновники под русские песни.

Почему украинцы ополчились именно на Руснака не очень понятно: ведущая банкета свободно разговаривает с присутствующими на русском языке, и ни у одного из празднующих это не вызывает отрицательных эмоций.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что жители Восточной Германии устали от украинских беженцев, потому мигранты постоянно сталкиваются с оскорблениями в свой адрес и нападениями.