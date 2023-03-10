Читатели Variety поблагодарили киноакадемию США за то, что "Оскар" пройдёт без Зеленского

У жителей США нет никакого желания видеть президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом заявили американские пользователи в Twitter* издания Variety.

Они выразили благодарность руководителям киноакадемии США за то, что они отказали Зеленскому в выступлении на мероприятии. По мнению американцев, украинской пропаганде не место на престижной церемонии.

"Речь Зеленского только отняла бы время у актёров, занимающихся самовосхвалением", — подчеркнул один из пользователей.

Как пояснили читатели издания, люди на Западе уже устали от бесконечных требований Зеленского к США и НАТО.

Ранее стало известно, что президенту Украины запретили выступать на церемонии вручения премии "Оскар". В прошлом году выступление Зеленского также не включили в программу мероприятия.

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