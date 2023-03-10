Польше выгоден союз с Россией, а создание новой Речи Посполитой вполне реальная перспектива, заявил эксперт-полонист по польскому вопросу Станислав Стремидловский.
Как подчеркнул Стремидловский, Варшаве вполне удобно иметь за спиной военную и ядерную мощь российской стороны, чем быть сателлитом немецкой промышленности.
"Иметь у себя за спиной российские ресурсы, военную мощь, проекцию безопасности и ядерный зонтик будет для Польши выгоднее, чем быть площадкой для размещения немецких предприятий, которые выкачивают из неё деньги", — пояснил эксперт в беседе с "Украиной.ру".
По словам эксперта, союз Польши и России возможен тогда, когда Варшава "набьёт шишки" в сотрудничестве с Западом.
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