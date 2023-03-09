Newsweek: в США восхитились достоинствами российского "супероружия"

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По мнению западных экспертов, настоящим "супероружием", которым владеет Москва, является гиперзвуковая баллистическая ракета "Кинжал". Ей нет равных в маневренности, пишет американское издание Newsweek.

"Ракеты "Кинжал" являются лидерами российского супероружия нового поколения", — сказано в статье.

Авторы подчеркнули, что "Кинжалы" разрабатывались с учётом модернизированной системы противоракетной обороны США.

Главным достоинством этого оружия является виртуозная манёвренность в сочетании с гиперзвуковой скоростью, что делает "Кинжалы" практически неуязвимыми для вражеских систем ПВО.

Ранее благоговейный трепет вызвали у американцев испытания российской ракеты "Сармат РС-28", которая может поразить цель в любой точке планеты.