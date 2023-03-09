Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, документ предусматривает применение смертной казни в отношении чиновников, уличённых в государственной измене. Также применение исключительной меры наказания коснётся и военных за аналогичное преступление.
Как уточнили в пресс-службе белорусского президента, закон направлен на усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности.
Также документом вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию Вооруженных сил республики.
Ранее сообщалось, что Лукашенко ответит Зеленскому на теракт в Мачулищах.
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