Лукашенко подписал закон, устанавливающий смертную казнь чиновникам за госизмену

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, документ предусматривает применение смертной казни в отношении чиновников, уличённых в государственной измене. Также применение исключительной меры наказания коснётся и военных за аналогичное преступление.

Как уточнили в пресс-службе белорусского президента, закон направлен на усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности.

Также документом вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию Вооруженных сил республики.

Ранее сообщалось, что Лукашенко ответит Зеленскому на теракт в Мачулищах.