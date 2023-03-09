Variety: американская киноакадемия отказала Зеленскому в выступлении на "Оскаре"

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Журналисты сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет выступить на церемонии награждения премии "Оскар".

По информации Variety, к представителям киноакадемии США обратился сотрудник агентской компании для актёров WME Майк Симпсон. Его коллегой является продюсер Аарон Кауфман, который работал над документальной картиной о Зеленском.

В СМИ не сообщили, почему эксперты отказались от выступления главы страны. Похожая ситуация произошла и в прошлом году, напомнили журналисты. Тогда речь шла об удалённом формате участия.

Ранее на Украине потребовали не награждать "Оскаром" фильм "Топ Ган: Мэверик" из-за "российского следа".