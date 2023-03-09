Активные боевые действия на Украине Россия может вести ещё два года. Об этом заявили в разведке Литвы.
На пресс-конференции директор Второго департамента оперативных служб при литовском минобороны Элегиус Паулавичюс призвал не усыплять бдительность, поскольку "Россия ещё не потерпела поражение".
Он также заявил, что в Литве хотят победы Украины, но успокаиваться нельзя, так как Россия, похоже, не потеряла решимость действовать дальше.
По мнению представителя литовской разведки, у РФ достаточно ресурсов для ведения длительных военных действий.
Напомним, ранее в национальной разведке США заявили, что Владимир Путин может воевать против Украины годами.
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