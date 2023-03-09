Итальянские лидеры в самом начале пандемии пытались защитить имидж страны, перекинув вину на Германию и не придавая большого значения случаям заболевания. Об этом пишут журналисты The Guardian.
"Мы должны использовать отчёт, в котором утверждается, что первый случай коронавируса в Европе был обнаружен в Германии, чтобы защитить имидж Италии", — писали итальянские чиновники друг другу в WhatsApp.
Они шутили про число случаев заболевания в странах Европы.
Данные сообщения стали частью расследования, которое началось в отношении бывшего премьер-министра Джузеппе Конте, бывшего министра здравоохранения Роберто Сперанцы и 17 других должностных лиц. Их подозревают в "эпидемии с отягчающими обстоятельствами" и непредумышленном убийстве в связи с реакцией правительства в начале пандемии.
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