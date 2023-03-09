Представители СБУ опровергли данные Министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья о покушении на руководителя региона Вадима Красносельского.
"Провокация, срежиссированная в Кремле", — подчеркнули представители СБУ в Telegram-канале ведомства.
Вместе с этим они назвали ПМР "фейковой республикой". Также в службе сочли заявления МГБ "чушью". Как заявили в СБУ, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и обвинить в этом Киев.
Ранее власти ПМР сообщили о покушении на Красносельского. Силовики задержали предполагаемых преступников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.