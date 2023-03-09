В СБУ назвали данные о покушении на руководителя Приднестровья "срежиссированной в Кремле провокацией"

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Представители СБУ опровергли данные Министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья о покушении на руководителя региона Вадима Красносельского.

"Провокация, срежиссированная в Кремле", — подчеркнули представители СБУ в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим они назвали ПМР "фейковой республикой". Также в службе сочли заявления МГБ "чушью". Как заявили в СБУ, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и обвинить в этом Киев.

Ранее власти ПМР сообщили о покушении на Красносельского. Силовики задержали предполагаемых преступников.