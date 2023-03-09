Читатели FT не смогли найти логику в решениях Зеленского по поводу ситуации в Артёмовске

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Президент Украины Владимир Зеленский приказал солдатам ВСУ оставаться в Артёмовске, несмотря на большие потери и признания самих военных о тяжёлой ситуации в регионе. Читатели британского издания Financial Times убеждены, что подобные решения лидера Незалежной говорят о его работе на публику, на самом деле ВСУ командуют из США.

"Америка намерена воевать с Россией до последнего украинца", — отметили в Сети.

Один из комментаторов подчеркнул, что Зеленский не дилетант в политике, а ещё хуже. Он предложил главе киевского режима заниматься комедией, а не пытаться руководить страной.

"Чего-то я не въезжаю: то (Артёмовск) "не имеет стратегического значения", то "откроет русским дорогу к остальной части Донецкой области". Выберите уж что-то одно", — указал пользователь Сети.

Британцы сравнили Украину с убыточным европейским магазином: все прекрасно понимают, что никакой прибыли не будет, но "директор" не закрывает его из-за имиджа.