Президент Украины Владимир Зеленский приказал солдатам ВСУ оставаться в Артёмовске, несмотря на большие потери и признания самих военных о тяжёлой ситуации в регионе. Читатели британского издания Financial Times убеждены, что подобные решения лидера Незалежной говорят о его работе на публику, на самом деле ВСУ командуют из США.
"Америка намерена воевать с Россией до последнего украинца", — отметили в Сети.
Один из комментаторов подчеркнул, что Зеленский не дилетант в политике, а ещё хуже. Он предложил главе киевского режима заниматься комедией, а не пытаться руководить страной.
"Чего-то я не въезжаю: то (Артёмовск) "не имеет стратегического значения", то "откроет русским дорогу к остальной части Донецкой области". Выберите уж что-то одно", — указал пользователь Сети.
Британцы сравнили Украину с убыточным европейским магазином: все прекрасно понимают, что никакой прибыли не будет, но "директор" не закрывает его из-за имиджа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.